Başkan Çerçi Erol Kaya’yı ağırladı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi, makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, Mehmet Geldi, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer katıldı. Başkan Çerçi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Erol Kaya, kendisinin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Çerçi'nin vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçirdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yakalanan başarı ivmesinin devamını diledi. Kaya, "Başkanımız başarılı bir belediye başkanı. Fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Manisa'da oldukça güzel projeleri hayata geçirdi. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Erol Kaya'yı makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi ziyaret sonunda Erol Kaya'ya günün anısına tablo hediye etti.

