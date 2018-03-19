Burhaniye’de 85’lik şair evinde şiir sergisi açtı

Bazı şiirlerini fotoğraflı tablo haline getiren Bilgetekin, şiirlerinin meraklıları tarafından okunmasını sağlamak istediğini anlattı.

Burhaniye'de memur emeklisi Şevket Bilgetekin, yüzlerce şiir yazarken, eserlerini de tescil ettirdi. Ören Mahallesindeki boş evinin salonunu şiirlerinin yer aldığı fotoğraflı tablolarda donatan Bilgetekin, çok sayıda şiiri de çuvalda muhafaza ediyor. Boş zamanlarda hep şiir yazdığını anlatan Bilgetekin, kitap bastırmak istediğini söyledi. Çocukluğundan beri şiir yazdığını anlatan Bilgetekin, "Bana küçük yaştan beri bu merak bulaştı. Devamlı şiir yazıyorum. Kahvehane merakım olmadığı için ben kütüphanelere devam ettim. Daha çok evde geç vakitlere kadar uykusuz kaldım. Bu şiirleri yazdım. Bazı şiirlerim gazetelerde yayınlandı. Bazı şiirlerimi fotoğraflı tablo haline getirdim. Sergi açmak istiyorum. Şiirlerim yayınlansın istiyorum. Meraklılara edebiyat yönünden hizmet etmiş olurum diye düşünüyorum. Hazırlamış olduğum şiirlerimin bir kısmını Ören'deki evimin salonunda sergiledim. Hepsini teşhir etmek istiyorum. Gelen meraklılar okusun istiyorum. Şiirlerimi çuvalda muhafaza ediyorum. Bunları kitap haline getirme kararındayım. Yardımcı olacak bazı arkadaşlar olursa şiirlerimi kitap haline getireceğim" dedi.

