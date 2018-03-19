Büyük yara aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un lideri altay, Sakarya'dan büyük yara alarak döndü. Son 7 maçının kaybetmeyen siyah beyazlılar, Sakaryaspor'a Batuhan Karadeniz'in golüyle boyun eğdi. Puan farkıyla lider olan Altay, bugün oynanacak mücadelede Gümüşhanespor'un Hacettepe'yi mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğundan olacak. Karşılaşmanın 18. dakikasında Sakarya atağında ceza yayı üzerinden Mahir çok sert şutladı, top yandan dışarıya gitti. İlk yarısı 0-0 biten maçın 47. dakikasında Furken kesti, müsait pozisyonda M.Ozan iyi vuramadı. 75'te ceza alanı içinde Batuhan Karadeniz, kaleci Egemen'i avladı: 1-0. 89'da Murat Uslu ile Beykan'ın ceza alanı içindeki mücadelesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Tufan'ın kullandığı penaltıyı kaleci Egemen kurtardı. Altay, maçı 1-0 kaybetti.

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