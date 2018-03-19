Çocuklarıma yardım edin

İzmir'in Konak İlçesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce eşinden ayrılan 22 yaşındaki Şevker Karakuş, 2 yaşındaki astım hastası oğlu Oğulcan ve 3 yaşındaki kalp hastası kızı Mihrimah ile eşyası olmayan harabe şeklinde bir evde hayat mücadelesi veriyor. Kirasını bile gözleri görmeyen annesinin engelli maaşı ile ödeyebilen Şevker Karakuş ve iki çocuğu kış aylarında yakacak odun kömürü bulamıyor. Komşuların ve Belediye'nin destekleriyle karınlarını doyuran Karakuş ailesi, üşümemek için evin içinde kalın montlarla dolaşıyor. Tek dileği hasta çocuklarının iyileşmesi olan talihsiz kadın, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

İLAÇ ALAMIYORUM

?Oğlu sık sık rahatsızlandığı için hasneye kaldırdığını söyleyen anne Karakuş, "Oğlum doğduğu andan itibaren astım hastalığı ile mücadele ediyor, kızım ise kalp hastası. Üzülmemesi, heyecanlanmaması ve ağlamaması gerekiyor. Param olmadığı için ilaçların çoğunu alamıyorum. Komşular yardımcı olmasa çocuğumun hiçbir ilacını alamayacağım. Çocuklarım hasta olduğu için evde bırakıp çalışmaya da gidemiyorum. Çok bir şey istemiyorum sadece çocuklarım sağlığına kavuşsun ve diğer çocuklardan eksik kalmasınlar istiyorum" diye konuştu.