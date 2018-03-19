Gazeteciler 40 yıllık hayaline kavuştu

Geçtiğimiz aylarda Toplu Konut İdaresi yetkilileriyle görüşmeler başlatan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın büyük destekleriyle Erzurum'da yapılan TOKİ konutlarını, görev yapan gazetecilere dağıtılmak üzere aldılar.

40 yıllık hayalin bu gün gerçek olduğunu dile getiren DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, "Gazeteciler kamuoyu görevi yapmaktalar ve ülkemizin demokrasi unsurlarından vaz geçilmezidir. Bir o kadar da emek isteyen meslektir. Anadolu da gazeteciler sor şartlar altında görev yapmaktadır. Yıllardır sahada görev yapan gazetecileri nasıl ev sahibi yaparız diye düşünüyorduk. Birkaç yıldır da TOKİ ile görüşmelerimiz vardı. Kendilerine bu talebimizi ilettik ve destek istedik. AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu'nun yanımızda durup destek olmasıyla TOKİ Başkanımız Mehmet Ergün Turan ile görüşmelerimiz oldu. TOKİ Başkanımız bize söz verdi ve nihayet geçtiğimiz gün bu sözünü yerine getirerek talimatları doğrultusunda Toplu Konut İdaresi Finans Daire Başkanı Ayhan Karaca ile DAGC olarak protokolümüzü imzaladık. Tüm gazeteci arkadaşlarıma hayırlı olsun" dedi.

Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, başta Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu olmak üzere TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve TOKİ Daire Başkanı Ayhan Karaca'ya desteklerinden ötürü yönetim kurulu ve tüm gazeteciler adına teşekkür etti.

