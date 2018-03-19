Göz-Göz Alanya’da aradığını bulamadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Avrpa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak için 3 puan parolasıyla sahaya çıkan sarı kırmızılar ilk yarıda çok etikili bir oyun ortaya koyamadı. 1-0 geriye düşen Göz-Göz'de, yıldız golcü Demba Ba'dan kısa sürede cevap geldi. Deplasmanda aradığını bulamayan Göztepe'de karşılaşmadan mağlup olarak ayrılmamak moralleri bir nebze olsun düzeltti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, 8. dakikada sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Villafenez, topu arka direğe yükseltti. Welinton kafayla içeriye gönderdiği topa Mbilla vurdu ancak kaleci Beto topu kornere tokatladı. 35'te orta sahada topla buluşan Sackey, iki Göztepe oyuncusunu geçerek hızla kaleye doğru kat etti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Sackey sert vurdu. Topu kaleci Beto zorlukla kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonlandı.75. dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in kısa pasında topu alan Cenk Ahmet'in ortasında kale önünde yükselen Douglas'ın kafa vuruşu kaleci Beto'nun sağından fileleri havalandırdı: 1-0. 81'de sağdan gelişen Göztepe atağında Scarione'nin ara pasında topla buluşan Tayfur, topu iki Alanyaspor oyuncusunun arasından Demba Ba'ya gönderdi. Kale önünde topla buluşan Demba Ba'nın plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

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