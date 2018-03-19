İzmir zafer gününde şehitlerine koştu

İzmir'de, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için Kadifekale Hava Şehitliği'nde protokol töreni düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askerler, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışı sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirler okunurken, duygusal anlar yaşandı. Bazı şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda İzmir Valisi Erol Ayyıldız şehitlik şeref defterini imzaladı.

ŞEHİT OLAYIM

?Şehitler için Kuran tilaveti ve dua okundu. Daha sonra da İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit yakınları mezarlarını suyla yıkayıp, başında şehitlerine dualar okudu. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, son olarak Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarını ziyaret etti. Şehidin annesi Yasemin Palancı, "Oğlum gibi ben de şehit olmaya hazırım" dedi. Orgeneral Recep, "Ne mutlu ki böyle annelere sahibiz. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

CAMİDE SAKLAMIŞ

?Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Süleyman Çalışır, 57. Alay'ın sancaktarlarından Süleyman Tatlıcı'nın torunu olduğunu söyleyerek, dedesinin Çanakkale Savaşı'nda büyük destan yazan 57. Alay'ın çoğunluğu ölüp dağıldıktan sonra sancağı düşmanın eline geçmemesi için alarak Denizli'ye getirdiğini iddia etti. 57. Alay'da savaşan dedesinin sancağı İngilizler'den kaçırmayı başardığını söyleyen Çalışır, sancağın 1918'den 1990'lı yıllara kadar dedesinin vasiyeti üzerine Kurtluca Camii'nde saklandığını ifade etti. Sancağın ortaya çıkması öyküsünü de anlatan Çalışır, kendisine ait tarlanın kamulaştırma yapılmasına kızdığını ve dedesinin 'sancaktar' olduğunu dönemin yetkililerine söylemesi ile sancağın ortaya çıktığını, sancağı dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e eski Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli Milletvekili Haluk Müftüler, muhtar ve gazeteciler eşliğinde Çankaya Köşkü'nde teslim ettiklerini ifade etti.