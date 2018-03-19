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Karşıyaka dibe vurdu

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Karşıyaka dibe vurdu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka, üst üste 7 yenilgi alarak 13 yıl sonra en kötü serisine imza atarken büyük umutlarla yuvaya dönen teknik direktör Cihat Arslan da yol ayrımına geldi. Tarihinde 1973-1980 yılları arasında TFF 3. Lig'de yer alan Karşıyaka, 38 yıl sonra yeniden aynı kabusu yaşamaya çok yakın. Kahramanmaraşspor maçında sahadan 2-0 mağlup ayrılan yeşilkırmızılılar, 2004-05 sezonundan sonra ilk kez art arda 7 maçı puansız geçti. Kurtarıcı olarak takımın başına geçen teknik direktör Cihat Arslan'ın kötü gidiş sonrası görevi bırakmayı düşündüğü, son kararı yönetimle görüştükten sonra vereceği öğrenildi.

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Karşıyaka dibe vurdu
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