Lebip Timor: Gollerin efendisi

Maça başlarken iki takım adına da sakat ve cezalıların çokluğu can sıkıyordu. Alanyaspor, duran her topta Emre Akbaba'yı çok arıyor, Göztepe ise özellikle kaptan Selçuk'un olmaması nedeniyle orta alanı daha maçın başında rakibe bırakıyordu. Öyle ki ,başlama düdüğü ile birlikte Alanyaspor her kazandığı topla Beto'yu tehdit ediyor, buna karşın Göztepe çıkmakta ve pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Halil'in koşu yolunu kapatan, Demba Ba'nın da pas bağlantılarını kesen Alanyaspor, kalesinde tehlike yaşamadığı gibi Göztepe kalesinde yürek hoplatıyor ama Beto'nun müthiş bir kurtarışı ve ardından direkten dönen topla beraber ilk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı ile birlikte Göztepe oyunu dengelese de, pozisyon üretmekte büyük zorluk yaşıyor ve müthiş bir takım savunması ile rakibinin ilk yarıdaki rahat oyununa vize vermiyordu. Ancak, son çeyreğe girilirken peş peşe gollerle şenleniyordu oyun. 76'da Alanyaspor'un bulduğu gole 5 dakika sonra gollerin efendisi Demba Ba ile cevap veren Göztepe skoru eşitliyor ve ilk yarısında çok pozisyon verdiği rakibinden 1 puanı kapıyordu. Kaybedilen 2 puanları olsa da, Avrupa hedefi adına kazanılmış çok değerli 1 puanı da yabana atmasınlar.

