Öğrenciler, Eskigediz beldesinin tarihi mekanlarını gezdi

Gediz Mesleki ve Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) ile Gediz Altınkent İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup beldede bulunan tarihi camiler, evler ve su kemeri, Kent Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler. Eskigediz'in binlerce yıllık tarihi güzelliklerine hayran kalan öğrenciler daha sonra Belediye Başkanı Ercan Şimşek tarafından kabul edildi.

Başkan Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Tarihi güzellikleriyle ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleriyle Eskigediz Beldemiz Kütahya ve bölge turizmine katkı sağlamaya hazırdır. Ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.