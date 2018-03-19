Sanat sevgisi engel tanımadı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde yaşayan asansör firması sahibi bedensel engelli 66 yaşındaki Ramazan Göktaş, hiçbir sanat eğitimi almadan 30 yıl önce başladığı resim hayatına tükenmez kalem çalışmalarıyla devam ediyor. Çocuk felci sebebiyle engelli olan Göktaş, "İşyerim bana huzur veriyor. Resim yaparak kendisi sağlıklı ve mutlu hissediyorum. İlk olarak sadece çiçek çizerek başladığım tükenmez kalem çalışmalarımı porte ve manzara resimleriyle devam ettiriyorum. Bu zamana kadar yaklaşık 5 bin adet tükenmez kalem çalışmam oldu. Son nefesime kadar da yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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