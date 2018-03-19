Velilerden kan bağışına büyük destek

Okulun bir sınıfı kan alım merkezine çevrilirken öğrenci velileri ve öğretmenler kan bağışına büyük ilgi gösterdi.

'Manisa kanım sana feda' sloganıyla yola çıkan kan bağışı kampanyasında Yunusemre ilçesindeki ilk kan bağışları Hafsa Sultan İlkokulunda başladı. Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Çengel ve okul müdürü Süleyman Bozok, kan bağışını yakından takip ederek, bağışta bulunan velilere teşekkür etti.

Kampanya çerçevesinde Yunusemre ilçesindeki toplam 70 okulda kan alım merkezleri kuracaklarını dile getiren Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Nardal, gönüllü olarak öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin kan bağışlarını alacaklarını söyledi. Açıklamasında kan bağışında bulunmanın önemine değinen Nardal, "Eskiden bir ünite kanla bir insanın hayatı kurtulurken, şimdi bir ünite kan ile üç insanın hayatını kurtarabiliyoruz. Şunu unutmayalım ki bir gün bizimde kana ihtiyacımız olabilir. Bu düşünceyle Manisa halkımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Gün boyu süre kan bağışı kampanyasına veliler büyük ilgi gösterirken proje kapsamında diğer okullarda da bağışların kabul edileceği belirtildi.

