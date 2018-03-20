Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Çanakkale şehitleri etkinliklerle anıldı

Çanakkale şehitleri etkinliklerle anıldı

Öğrenciler, Çanakkale şehitlerini onların gözünden görerek andı. 750 öğrenci, 57. Alay’ı canlandırarak yürüyüş yaptı. Öte yandan birçok anma etkinlikleri gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Çanakkale şehitleri etkinliklerle anıldı
İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 750 öğrenci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü'nde "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yaptı. Şafak vakti, Egekent Mahallesi'nde toplanan öğrenciler meşaleler eşliğinde Türk bayrağı açarak yürüyüşe geçti. Yürüyüşün ardından Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden oluşan sinevizyon gösterisini izleyen öğrenciler, duygulu anlar yaşadı. Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu Müdürü Fatih Kaya, "O anları bir nebze olsun yaşamak istedik" dedi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitede görev yapan şehit ve gazi yakını çalışanlar ile bir araya geldi. 18 Mart dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, anma konseri düzenledi. Buca'da ise Mimar Kemalettin İlkokulu'nun müdürü Doğan Bektaş, Afrin'de görevli bir komutanla telefonla görüştü. Öğrencilere de dinletilen konuşmada, komutan herkesi çok sevdiğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale şehitleri etkinliklerle anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN