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Kazdağları ormancılara eğitim için ev sahipliği yaptı

Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kazdağlarında ormancıların eğitim çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:05
Kazdağları ormancılara eğitim için ev sahipliği yaptı

Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çınarlıhan Orman İşletme Şefliğinde silvikültür ve işletme pazarlama konularında seminer yapıldı.
Seminere, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kenan Berber başkanlığında , Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan, İşletme - Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Kolsuz , İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları tarafından katılım sağlandı.

Seminerde gençlik bakımı, sıklık bakımı, tensil gibi Silvikültürel uygulamaları ve standardizasyon tekniklerini içinde barındıran İşletme-Pazarlama konusunda teknik personellerin bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alındı.

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Kazdağları ormancılara eğitim için ev sahipliği yaptı
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