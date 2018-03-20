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Simav’da üniversiteli gençler Çanakkale için yürüdü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Çanakkale Zaferi ve şehitlerin anısına dev Türk bayraklarıyla coşkulu bir yürüyüş yaptı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:10
Simav’da üniversiteli gençler Çanakkale için yürüdü

Simav Akbaldır stadyumundan başlayıp, Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşe, DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Rüştü Güntürkün, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Yüzbaşı İbrahim Erşil, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, akademik personel ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Simav Cumhuriyet Meydanı'nda, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra dev Türk bayraklarının etrafında toplanan gençler, Türk askerleri için sloganlar atarak etkinliğe son verdiler.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen bir çok esnaf ve vatandaş da öğrencileri alkışlayıp destek verdi, etkinliğe katılan öğrencilere ve halka ikramlar yapıldı

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Simav’da üniversiteli gençler Çanakkale için yürüdü
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