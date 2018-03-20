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Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, kaygan zemin nedeniyle viraji alamayan bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, trafikte yoğunluk yaşandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:11
Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Altınyol mevkii Meles Deltası piknik alanı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet Özdemir idaresindeki 06 DD 3935 plakalı tır, Alsancak yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Tır şoförü Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kaza sonucu Altınyol'da yoğunluk yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
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