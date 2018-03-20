Yeşildere’de hat yenilendi, asfaltlama başlıyor

İZBETON ekipleri de trafik akışını yeniden 3 şeride çıkartmak için asfalt öncesi zemin hazırlığı ve betonlama çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Göksu-Sarıkız, Menemen ve Halkapınar kuyuları ile Tahtalı Barajından gelen içme suyunu kente taşıyan Yeşildere ana iletim hattını yenilemek için 18 Kasım'da başlattığı imalat çalışmalarını tamamladı. Yeşildere Caddesindeki trafik akışını eski düzenine çevirmek için İZBETON ekipleri de asfalt hazırlığına başladı.

1980'li yıllarda yapılan ve eskidiği için 2017 yılında 10 kez arızaya ve su kesintisine neden olan 2,5 kilometrelik hattaki çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için 24 saat mesai yapan ekipler, gece palplanj (derin kazılarda yol gövdesine plaka çakılması) çalışması yaparken, gündüz ise 1,6 metre çapındaki eski boruları, basınca dayanıklı, uzun ömürlü düktil font borularla değiştirdi.

Hattın Buca Kavşağı ile Gürçeşme Kavşağı arasında kalan kısmında (Yeşildere Caddesinden geçen bölümünde) 1,8 metrelik borular, yolun 3 metre altına yerleştirildi. Bu bölümde imalat çalışmaları tamamlandı; hattın basınç ve dezenfeksiyon testi yapıldı. Ardından İZBETON ekipleri de yolu asfaltlamak için çalışmalara başladı. Bayraklı ve Bornova yönünde caddedeki trafik akışını en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler zemin hazırlığı yaptı ve ardından etap etap yolu betonladı. Gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, 21 Mart Çarşamba günü asfalt çalışmalarına başlayacak ve Nisan ayı başında yolu trafiğe açacak. Tretuvar ve bordür çalışmalarıyla da yolda yaya güvenliği sağlanacak.



ARIZALAR SON BULACAK

Hattın Yenişehir girişinden Gaziler Caddesine kadar olan 900 metrelik bölümünde de imalat çalışmalarının yarısının tamamlandığını, ardından asfalt çalışmalarının başlayacağını söyleyen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, tüm çalışmalar tamamlandığında eski iletim hattının devre dışı bırakılarak yeni hattan kente su verileceğini ve bu çalışmalar esnasında su kesintisi uygulanmayacağını bildirdi. Son 900 metrelik bölümdeki çalışmaların da Nisan ayında bitirileceği vurgulayan İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Mayıs ayı sonunda işi bitecek şekilde ihale etmiştik. Yoldaki trafik akışını eski haline getirmek için yoğun tempoda çalışan ekiplerimiz sayesinde yatırımı bir ay önce tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 13,2 milyon liraya mal olan yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde yaşanan arızalar son bulacak ve su kaçakları önlenecek" bilgisini verdi.



ÇOK KRİTİK BİR HAT

Yeşildere Ana İletim Hattı, Tahtalı Barajından gelen hatta arıza olması durumunda, kuzeydeki Sarıkız, Göksu, Menemen ve Halkapınar kuyularından gelen suyu kente iletmesi, kuzey kaynakları hattında arıza olması durumunda da Tahtalı Barajından gelen suyu kuzey bölgesine ulaştırması nedeniyle kritik önem taşıyor.