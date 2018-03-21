Akpınar’ın sözleri taraftarı çıldırttı

CHP'li Karşıyaka Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın, geçtiğimiz hafta sonu katıldığı toplantıda açılan davalar ve itirazlar nedeniyle inyaatı yarım kalan Yalı Stadı için sarf ettiği sözler tepki çekti. Akpınar'ın, "Kulübü batırdılar borcu ben ödüyorum", "Apartmanların arasında küfür kültürünü artıracaksın. Burda böyle bir kitle istemedim", "Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nu vermesem altyapı çalışamayacak. Yalı'daki tenis kortlarını yıktılar, Mavişehir'de tenis kortunu bunlara verdim kullanıyorlar. Spor salonunu yıktılar, spor salonumuzda çalışıyorlar" gibi ifadeler taraftarlar arasında tepki çekti. Taraftarlar, sosyal medyada kulüp ve taraftarla ilgili söylemini protesto ettikleri Akpınar ile ilgili ilçedeki birçok duvara yazı yazıp istifaya davet etti. Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi ise yaptığı açıklamada klübe olan tüm nakit girdilerinin Yaşar Holding, Folkart İnşaat, yönetim kurulu, reklam ve gişe hasılatından ibaret olduğunu açıkladı.

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