Antik tiyatro tekrar ayağa kaldırılacak

DENİZLİ'NİN Eskihisar Mahallesi'nde, UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Laodikya antik kentinde bulunan ve 2 bin 200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tekrar ayağa kaldırılacak. M.S. 5'inci yüzyıldan sonra kullanılmayan ve depremlerle tamamen yıkılan tiyatro, Büyükşehir'in 6 milyon lira desteğiyle restore edilecek. 2 yıl sonra ayağa kaldırılacak antik tiyatroda 1600 yıl sonra tekrar sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tiyatronun restorasyonuna destek için Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı. Antik tiyatroda imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılacak. Başkan Zolan, "Burada bizim amacımız Laodikya'yı yaşayan bir arkeoloji merkezi haline getirmek. Başta Denizli olmak üzere ülke turizmine büyük katkısı olacak" diye konuştu.

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