“Elbise Askıda” kampanyasıyla ihtiyacı olan alıyor, ihtiyacı olmayan bırakıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi İmaret mahallesinde başlatılan "Elbise Askıda" kampanyası ile hayırseverlerin bağışladığı kıyafetler askılara asılarak ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuluyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahipleri günün herhangi bir saatinde askıdaki elbise ve ayakkabıları pazardan alır gibi beğenip alabiliyor.

Örnek kampanya hakkında bilgi veren Bolvadin İmaret Mahallesi Muhtarı Hakan Aktepe "İhtiyacın varsa al, yoksa as" sloganı ile mahalle halkı ile birlikte "Elbise Askıda" kampanyasını başlattıklarını söyledi. Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirten Aktepe, "Mahallemizde evimizin önünde gerçekleştirdiğimiz kampanyamızı ilk olarak sosyal medya üzerinden duyurduk. Bolvadin halkından yoğun ilgi ve destek gördük. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Hayırseverlerimizde bizlere şunları söylediler; 'gardolaplarımızda gerçekten bir çok kışlık, yazlık elbisemiz ve ayakkabılarımız vardı. Bu vesileyle değerlendirme imkanımız oldu' dediler. Yoğun bir şekilde ilgi gördük. Ayrıca ihtiyaç sahipleri de yoğun ilgi gösterdi. İnşallah bu kampanyamızı bir ay daha devam ettireceğiz. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.