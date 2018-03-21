Genel Müdür Coşkun Alaşehirli muhtarları dinledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Alaşehir'de yürütülen çalışmaları incelemek ve temaslarda bulunmak amacıyla ilçeyi ziyaret etti. Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın ev sahipliğindeki ilçe programında Genel Müdür Coşkun'a MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, MASKİ ilçe Şefi Necati Abalı, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Dikici ve Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Turan eşlik etti. Coşkun ve beraberindekiler, öncelikle Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Alaşehir'de görev yapan muhtarlarla bir araya geldiler. Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Genel Müdür Coşkun, bu doğrultuda yapılması gerekenlerle ilgili notlar aldırarak, muhtarları MASKİ'nin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından Genel Müdür Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Güner'i makamında ziyaret etti. Koordinatör Güner'e yeni görevinde başarılar dileyen Coşkun, vazifesinin şahsı ve Alaşehir ilçesi için hayırlara vesile olması temennilerini iletti.



"DAHA İYİ YAŞAM KOŞULLARI SUNABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Alaşehir Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban ile birlikte ilçemize hizmet veren muhtarlarımızla buluşma fırsatı elde ettik. Mahallelerdeki altyapı ihtiyaçlarını, yaşanan sorunları dinledik ve çözüm yollarını hep birlikte değerlendirdik. Muhtarlarımız merkez mahallelerden kırsala kadar vatandaşımızın nabzını en iyi tutan birimlerimizdir. Bu nedenle de onların bizlere ilettikleri talepleri oldukça önemsiyor ve kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızda da söylediğim gibi, halkımız müsterih olsunlar. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, isteklerini yerine getirmek ve onları daha iyi yaşam koşulları sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda içleri rahat olsun" dedi.