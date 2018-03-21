Zeytin fidanları toprakla buluştu

Doğayı korumaya yönelik projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 200 zeytin fidanı dikti. Mustafa Kemal Mahallesindeki 4 bin 656 metrekarelik alanda yapılan fidan çalışmalarına Karşıyaka Kent Konseyi üyeleri, Şemikler Anaokulu öğrencileri ile Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri katıldı.



"BİNA DEĞİL, AĞAÇ DİKİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. 4 yılda doğayı ve yeşili koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve binlerce ağaç diktik. Yeşil alan oranımızı artırmaya, daha çok alana ağaç dikmeye ve kentimizi yılın her döneminde çiçek gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yeşil bir Karşıyaka bırakacağız" dedi.

