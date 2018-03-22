87 yaşında sınıf başkanı seçildi

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okumayazma kurslarına yaşlılar ilgi gösteriyor. Zamanında okula gidemeyen gençten yaşlısına kursiyerler, okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, önce Çanakçı Mahallesi'ndeki kursa konuk oldu. En küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşındaki kursiyerlerin ellerini öpen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, onlarla sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç, "Okuma yazma kurslarında ilçemizde 106 kursiyer var. Bunların 101'i kadın, 5'i erkek kursiyer. Burada görüyoruz ki en küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşında kursiyerlerimiz var. Okuma-yazma kampanyası ile muhtarlarımız ve öğretmenlerimiz sayesinde ulaşamadığımız mahalle, ev kalmadı" dedi. Kurs Öğretmeni Hikmet Yarcı, sınıf başkanlığı seçiminde sınıfın en yaşlısı olan 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç'ı başkan seçtiklerini söyledi. Sınıf başkanı Naciye Çinkılınç, ise, "Mektup yazıp, Başbakanımıza, büyüklerimize dualar edeceğim" dedi.

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