Afrin şehitleri Kınık’ta anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında vatanı uğruna canını veren şehitler İzmir'in Kınık ilçesi'nde anıldı. Şehit Hakan Sağınç anadolu Lisesi ve Kınık Belediyesi tarafından "Şehitlere Saygı ve Anma Gecesi" düzenlendi. Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal tesislerinde düzenlenen gecede konuşan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Şehitlerimizin anısına ve Mehmetçik Vakfına yardım amaçlı olarak düzenlenen bu geceye destek olmaktan son derece mutluyuz Bu vatan için şehit olan ve yaralanıp gazilik unvanına kavuşanlara her zaman minnettarız ve onları her zaman minnet ve şükran ile anıyoruz" dedi. Gecede toplanan para Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

BÖLGEYE GÖNDERİLECEK

?Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de Balıkesir'de Burhaniye Belediyesi ile Körfez Yörük ve Oğuz Boyları Derneği'nden geldi. Belediye önünde kurulan çadırda ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir dükkanda sürdürülen kampanyada, 0-15 yaş çocuk giysileri, zeytin ve zeytinyağından pirinç ve bulgura kadar kuru gıda ve Mehmetçik için iç çamaşırları hazırlanıyor. 15 Martta başlayan kampanya 27 Martta sona erecek. Erünler, 28 Martta Afrin'e gönderilecek.