Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Beytullah Akın'ın kullandığı 20 GP 803 plakalı otomobil, Akalan Mahallesi Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Akın, hamile olan eşi Ayşe, çocukları Süleyman, Eymen ve Durdu Akın ile diğer otomobilin sürücüsü Akhan, yolcular Mehmet ve Esra Akhan yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, ailenin Beytullah Akın'ın dün vefat eden babasının Hisar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmaya giderken gerçekleştiği öğrenildi.

ANNE VE İKİZ BEBEKLERİ TOPRAĞA VERİLDİ

İlçede sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Ayşe Akın'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

İkiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen Akın'ın hastanede sezaryen ile dünyaya getirilen ve burada ölen biri erkek iki bebeği cenazesi ile Akın'ın cenazesi aile yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu.

Akça Hisar Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocukları mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Beytullah Akın'ın dün vefat eden babası Musa Akın'ın cenazesi de aynı camide öğle namazının ardından defnedildi.