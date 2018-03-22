Devletin zirvesine Uşak’tan selam

ANKARA Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda '101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni'ne Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen Başkan Cahan Uşaklıların selamını iletti. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Cahan, "Hizmet töreninde Uşak'ta yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile görüşme fırsatımız oldu. Hemşerilerimizin selamını ilettim. Onlar da kentin her geçen gün ileriye gittiğini ifade ederek Uşaklılara sevgililerini ilettiler" diye konuştu.

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