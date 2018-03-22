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Devletin zirvesine Uşak’tan selam

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Devletin zirvesine Uşak’tan selam

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda '101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni'ne Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da katıldı. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı ve Başbakan ile görüşen Başkan Cahan Uşaklıların selamını iletti. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Cahan, "Hizmet töreninde Uşak'ta yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile görüşme fırsatımız oldu. Hemşerilerimizin selamını ilettim. Onlar da kentin her geçen gün ileriye gittiğini ifade ederek Uşaklılara sevgililerini ilettiler" diye konuştu.

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Devletin zirvesine Uşak’tan selam
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