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lilere 800 fidan dağıtıldı

Giriş Tarihi: 22.3.2018
İzmirlilere 800 fidan dağıtıldı

'DE, 21 Mart ve Ormancılık Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz 800 fidan dağıtıldı. Müdürlüğü tarafından 'nda Günü ve Orman Haftası kapsamında tören düzenlendi. Törene İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Erol ile Mustafa Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenden sonra protokol üyeleri vatandaşlara 800 kızılçam, fıstıkçamı ve servi fidanı dağıttı.

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İzmirlilere 800 fidan dağıtıldı
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