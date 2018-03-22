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Mantarı toplarken uçurumdan düştü

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Mantarı toplarken uçurumdan düştü

'nin Kale İlçesi'ne bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 43 yaşındaki çiftçi Turan Şeran, kuzugöbeği mantarı aramak için dağlık alana çıktı. Tek başına mantar arayan Şeran, dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Sağ bacağı ve kolu kırılan Şeran, telefonla yardım istedi. Denizli Büşükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Şeran, tedavi altına alındı. Şeran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Mantarı toplarken uçurumdan düştü
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