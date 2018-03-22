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Ödemiş’te bereketi

Yeni açılan Ödemiş ’nda 5 milyon metreküp su birikti. Yeni sulama sistemi ile arazilere bereket geliyor

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Ödemiş’te Aktaş Barajı bereketi

'İN Ödemiş İlçesi'nde, geçen kasım ayında tarafından açılışı yapılan Ödemiş 'nda yaklaşık 5 milyon metreküp su biriktiği bildirildi. Bu yaz 15 bin 800 dekar araziyi, ilk kez borulu basınçlı sulama sistemi ile tanıştıracak baraj üreticiyi şimdiden heyecanlandırırken, çiftçinin cebine her yıl 13.2 milyon lira daha fazla para gireceği belirtildi. Ödemiş Havzası'nın kaderini değiştirecek proje ile dekar başına 959 liralık ek gelir sağlanacağı, bölgedeki arazilerde verimin yüzde 40 ile 65 oranında artıp, çiftçiye iki hatta üçüncü ürün alma şansı doğacağı kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, baraj ile sulama hattı arasındaki bağlantının yaz başlamadan tamamlanacağını belirtti, "Aktaş Barajı'ndaki suyu bir an evvel Küçük Menderes Ovası ile buluşturmak istiyoruz. Üreticimiz daha az su ile daha çok verim elde etme imkanına kavuşacak hem ülkemiz hem de bölge halkı kazanacak" diye konuştu.

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Ödemiş’te Aktaş Barajı bereketi
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