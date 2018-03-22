Ödemiş’te Aktaş Barajı bereketi

İZMİR'İN Ödemiş İlçesi'nde, geçen kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ödemiş Aktaş Barajı'nda yaklaşık 5 milyon metreküp su biriktiği bildirildi. Bu yaz 15 bin 800 dekar araziyi, ilk kez borulu basınçlı sulama sistemi ile tanıştıracak baraj üreticiyi şimdiden heyecanlandırırken, çiftçinin cebine her yıl 13.2 milyon lira daha fazla para gireceği belirtildi. Ödemiş Havzası'nın kaderini değiştirecek proje ile dekar başına 959 liralık ek gelir sağlanacağı, bölgedeki arazilerde verimin yüzde 40 ile 65 oranında artıp, çiftçiye iki hatta üçüncü ürün alma şansı doğacağı kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, baraj ile sulama hattı arasındaki bağlantının yaz başlamadan tamamlanacağını belirtti, "Aktaş Barajı'ndaki suyu bir an evvel Küçük Menderes Ovası ile buluşturmak istiyoruz. Üreticimiz daha az su ile daha çok verim elde etme imkanına kavuşacak hem ülkemiz hem de bölge halkı kazanacak" diye konuştu.

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