Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Okul bahçesine kuş kafesi yerleştirdiler

Okul bahçesine kuş kafesi yerleştirdiler

’in Havran ilçesinde öğrencileri, ortak olarak kullandıkları okul bahçesine ahşap kuş yuvaları yerleştirdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:10
Okul bahçesine kuş kafesi yerleştirdiler

Kırsal kesimde bulunan Büyükdere M ahallesi'nde bulunan okula proje kapsamında yerleştirilecek kafesler için Havran İtfaiye Amirliği ekipleri de seferber oldu.

Okul yetkilileri, 'Bu proje ile çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacak ve canlıları sevdirecek çalışmalar yapıyoruz. Okulumuza 10 adet kuş yuvası yaparak ağaçlarımıza astık, teneffüslerde öğrencilerin kuşlara yaptığımız yuvalara konmalarını yakından izleme fırsatı bulacaklar. Böylece öğrencilerimizin hayvan sevgisini ile merhamet duygularının arttırılmasını hedefliyoruz"diye konuştular.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul bahçesine kuş kafesi yerleştirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN