Okul bahçesine kuş kafesi yerleştirdiler

Kırsal kesimde bulunan Büyükdere M ahallesi'nde bulunan okula proje kapsamında yerleştirilecek kafesler için Havran İtfaiye Amirliği ekipleri de seferber oldu.

Okul yetkilileri, 'Bu proje ile çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacak ve canlıları sevdirecek çalışmalar yapıyoruz. Okulumuza 10 adet kuş yuvası yaparak ağaçlarımıza astık, teneffüslerde öğrencilerin kuşlara yaptığımız yuvalara konmalarını yakından izleme fırsatı bulacaklar. Böylece öğrencilerimizin hayvan sevgisini ile merhamet duygularının arttırılmasını hedefliyoruz"diye konuştular.