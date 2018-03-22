Silifke'de "Arabuluculuk ve Uzlaşma Bürosu" açıldı

Adliye binası içinde kurulan Uzlaştırma ve Arabuluculuk bürolarının açılışındakonuşan Silifke Başsavcısı Mehmet Köklü, amacın adaletin hızlı ve etkin şekilde tecelli edilmesi olduğunu ifade ederek, "Özellikle uzlaştırmayla ilgili suçların kapsamı yakın tarihte atılacağı düşünülüyor. Arabuluculukta özellikle iş hukuku anlamında davanın taraflarını daha etkin ve hızlı bir çözüm sağlama açısında da önem arz edecek. Ben bu kapsamda Silifke Adliyesindeki kurulan bu büroların tefrişatında katkılarından dolayı Mersin Baro Başkanı Av. Ali Er ve Silifke Temsilcisi Av. Gürhan Dölek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada, Silifke'de Av. Yılmaz Kaya'nın yanında stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine resmi olarak adım atan Av. Fevziye Çamlık için Mersin Barosu Silifke Temsilciliğinde tören düzenlendi.

Silifke Adliyesi Baro temsilciliğinde düzenlenen törende konuşan Mersin Baro Başkanı Av. Ali Er, avukatlık mesleğinin en önemli özelliğinin bağımsızlık olduğunu ifade ederek genç avukata mesleki tavsiyelerde bulundu. Avukatlık mesleğinin, onurlu bir görevin üstlenilmesi olduğuna vurgu yapan Baro Başkanı Er, "Gelecekte hukukun ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak genç meslektaşlarımız, kendilerini sürekli geliştirmelidir. İyi bir hukukçu olmak için meslek kurallarından kesinlikle ayrılmamak gerekiyor. Hukuka, ahlaka ve mesleğin kurallarına uygun davranacağına namusu ve vicdanı üzerine yemin edip bu şekilde hayatını sürdürecektir. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Baro Başkanı Av. Ali Er ve Silifke Temsilcisi Av. Gürhan Dölek, ruhsat alan avukatı tebrik ederek, mesleki hayatında başarılar diledi.