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Alaşehir’den konut hamlesi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Alaşehir’den konut hamlesi
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ın sosyal belediyecilik anlamında hayata geçireceği 513 konutluk 'Ala Yaşam' projesiyle ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşların hayalleri gerçeğe dönüşecek. Alaşehir'in Ilıca Mahallesinde Alaşehir Belediyesi'ne ait 110 dönümlük arazi üzerine Ala Yaşam Toplu Konut Projesi yapılacak. 407 adedi 100 metrekare, 34 adedi 135 metrekare ve 72 adedi de 143 metrekare olarak tasarlanan toplam 513 adet konut inşa edilecek. Hane halkının aylık toplam gelirin 4 bin TL'yi aşmayan tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.
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Alaşehir’den konut hamlesi
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