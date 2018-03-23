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’ya 2 yıllık teklif

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Demba Ba’ya 2 yıllık teklif
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Göztepe'ye Çin'in Shanghai Shenhua takımında transfer olan dünyaca ünlü golcü , sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Uzun süre sahalara uzak kalarak geldiği Göztepe ile sezon sonuna kadar maç başı 40 bin lira karşılığında anlaştığı öğrenilen Senegalli forvetle bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat konusunda önemli mesafe katettiği bildirildi. Demba Ba'nın takımda kalmasını çok isteyen Başkan Mehmet Sepil'in bugün yurt dışından geleceği ve tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi. İlk görüşmesinde Demba Ba ile para konuşmadığı bildirilen Sepil'in transferi kesin olarak bitireceği ifade edildi. Demba Ba'nın da Göztepe'de mutlu olduğu ve burada kalmaktan yana tavır sergilediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in 33 yaşındaki golcü ile altyapıda da iş birliği yapacağı dile getirildi.
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Demba Ba’ya 2 yıllık teklif
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