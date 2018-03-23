İzmirli Ceylan gurur yaşattı

İzmir
Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Olimpiyat öğrencisi Ceylan Ceylan, dünyanın en saygın üniversitesi kabul edilen, uluslararası arenada, inovasyon, bilişim, kimya, elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanlarındaki başarılarıyla adından söz ettiren MIT'ye yüzde 100 bursla kabul edildi. Dünyaca ünlü online eğitim platformu kurucusu Salman Khan, Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin, General Motors CEO'su Alfred Sloan, ünlü sinema oyuncusu James Wood ve 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden kabul edilen Richard Feynman'ın mezun olduğu MIT'ye kabul edilen Ceylan, burada göreceği 5 yıllık eğitimin ardından Türkiye için hizmet etmeye devam edecek. MIT'den mezun olmuş pek çok NobelÖdülü almış bilim insanı olduğunu belirten Ceylan, "Zaten sıralamalara bakıldığında da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen bir üniversite ve kabul almak da mezun olmak da zor. Fakat verilen eğitim bu zorluğa değecek kalitede. Şu an mutluyum gururluyum. Burada eğitimi aldıktan sonra ileride ülkeme dönüp ülkeme katkıda bulunmak istiyorum. Nobel ödüllü Türk profesör Aziz Sancar'ı kendime örnek alıyorum. Aziz Sancar'ın Türkiye'den çıkan insanların da ciddi başarılar elde edebileceği göstermesi açısından tüm Türk gençlerine örnek olduğunu düşünüyorum. O da gül bahçesinde büyümedi, birçok zorluğu aşarak böyle bir başarıyı elde etti. İnsanların ve öğrencilerin Aziz Sancar'a ve birçok nice örneğe bakarak kendi kapasitelerinin farkına varıp yeteneklerini keşfetmelerini, yeteneklerini insanlık ve ülkemiz için kullanmaları bence gerekli diye düşünüyorum" dedi.