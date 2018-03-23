Kulübü düşünmeyen bavulunu toplasın

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kurtuluş hattının 8 puan gerisinde girerek kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan, Kahramanmaraşspor önündeki etkisiz performansın kendisini utandırdığını söyledi. Pazartesi günü yönetimle görüşüp istifasını sunduktan sonra görevde kalan deneyimli teknik adam, "Kahramanmaraş maçında rakip 2 farklı öne geçtikten sonra tribünde taraftarımız takımla dalga geçti, yuhaladı ama bunun karşılığında sahada bir reaksiyon gösteremedik" dedi. Futbolcularla toplantı yapan Arslan, "Kulübün ve kendisinin geleceğini düşünmeyen bavulunu toplayıp gitsin. Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz" mesajını verdi. ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan kulübün eski başkanlarından İzmir
Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten'in Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın kendisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.