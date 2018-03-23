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Şaphane'de 'huzur uygulaması'

’nın Şaphane ilçesi Emniyet Amirliği ekipleri, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla, asayiş uygulaması yaptı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 12:05
Şaphane'de 'huzur uygulaması'

Polis ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde araç sürücüleri ve kişilere yönelik genel asayiş uygulaması yaptı.
İlçe giriş ve çıkışlarında asayiş denetimi yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi. 40 araç üzerinde yapılan uygulamada eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulandı.
Şaphane ilçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri araçlardaki vize ve sigorta sorunu harici asayiş uygulamasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını kaydetti.

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Şaphane'de 'huzur uygulaması'
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