Şampiyona durmak yok

İzmirli Milli Sporcu Emre Kutalmış Ateşli, geçtiğimiz yıl +78 kiloda Avrupa Gençler Şampiyonası
'nda altın madalyaya ulaştı. Avrupa Şampiyonu unvanıyla müsabakalar hazırlanan Ateşli, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM
) ağabeyi Orkun Ateşli ile çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Şampiyonluğu'nun bir başlangıç olduğunu belirten Ateşli, "Spora ilk ağabeyim başladı. Ben özentilikten başladım. ama bugünlere kadar geldik. Her zaman birbirimize destek oluyoruz, aynı odalarda kalıyoruz. Aynı salonlarda antrenman yapıyoruz, her şekilde birbirimize destek çıkıyoruz. Hiçbir şekilde başarıya doymayacağız. Tekvando hayatım boyunca şimdilik en iyi derecem geçen sene Avrupa Gençler Şampiyonası'nda elde ettiğim dereceydi. Birincilik kürsüsüne çıkmak inanılmaz bir duyguydu. TOHM sayesinde güzel başarılar elde etmeye başladım" diye konuştu. GURUR DUYUYORUM
Gençler Avrupa Şampiyonluğu'nun önemli ancak bunun yeterli olmadığını belirten milli sporcu, "Bu yıl çok önemli maçlarım var, Gençlik Olimpiyatları seçmem var 1 ay sonra, hemen ardından da Dünya Gençler Şampiyonası var. Orada bayrağımı, vatanımı, milletimi en iyi şekilde temsil edip, güzel başarılar elde etmeye çalışacağım inşallah" dedi. Ağabey Orkun Ateşli ise, "2015'ten itibaren TOHM'da antrenörleri ve kardeşinin desteğiyle çalışmalarda büyük bir ivme kazandık. TOHM'un bana çok katkısı oldu. Büyük hedeflerimiz var. 2020 Olimpiyatları'nı düşünüyoruz. Kota almam halinde mayıs ayında Rusya
'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorum. Şu anda kardeşim çok başarılı, benim de bir tık üzerimde. Onunla gurur duyuyorum. Beraber aynı sporla uğraşmamızın bir sürü avantajı var, moral motivasyon konusunda birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımızda da sıkletlerimiz birbirine yakın olduğu için partner oluyoruz. Kardeşimle gurur duyuyorum" dedi. SUYUN ÖNEMİNİ RESİMLE ANLATTILAR
DSİ
2. Bölge Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü'nü çocuklarla birlikte kutladı. "Su için doğal çözümler" konulu yarışmanın kompozisyon dalında birincisi Rüya Kayacan, ikincisi Bade Özat ve üçüncüsü Nehir Kayar oldu. Resim dalında ise birinci Hatice İşbay, ikinci Nazlı Aslan, üçüncü ise Duru Özenç oldu. Dereceye girenlere ödüllerini veren DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Vatandaşlarımızın suyun önemini anlamasını istiyoruz" diye konuştu. NEHİR ALAN BUZDA GÖZ KAMAŞTIRDI
Artistik
Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası 16-18 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenledi. Bornova İlçesi'ndeki Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Nehir Alan'ın performans herkes tarafından büyük beğeni topladı. Nehir Alan, sergilediği performansla ile Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda Türkiye altıncısı olmayı başardı. Alan'ın bu başarısı hem antrenörlerine hem de ailesine büyük bir sevinç yaşattı.