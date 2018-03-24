Şampiyona durmak yok Tekvandoda Gençler Avrupa Şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli, çalışmalarını kendisi gibi tekvandocu olan ağabeyi ile sürdürüyor. Ateşli, “Başarıya hiçbir şekilde doymayacağız” dedi

Giriş Tarihi: 24.3.2018