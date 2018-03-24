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Uşak’tan Afrin’e gönülden destek

Uşak’ta başlatılan Afrin için yardım seferliğinde ilk tırlar yola çıktı. Başkan Cahan, “Milletimiz nerede mazlum varsa orada olmuştur. Şimdi de yardımseverliğimizi Afrin’e gönderiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Uşak’tan Afrin’e gönülden destek
, Türk Kızılayı ve Kardeşlik Platformu girişimleriyle, toplam 35 STK ve kamu kuruluşunun başlattığı Afrin için yardım seferberliğinde ilk tırlar gönderildi. Toplanan yardımlar bölge halkına Belediye Başkanı tarafından teslim edilecek. Zeytin Dalı harekâtı kapsamında terörden temizlenen Afrin bölgesindeki savaş mağduru halka destek olmak için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan yardım çadırında 5 bin battaniye, 4 ton tarhana ve 6 ton kuru gıda toplandı. Yaklaşık üç hafta içerisinde Uşak halkının duyarlılığı ile sağlanan iki tırlık destek düzenlenen törenle uğurlandı. Toplanan yardımlar bizzat Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından bölgede bulunan mağdur halka teslim edilecek. Törende konuşan Başkan Cahan, 'nin yardım geleneğini en üstte tuttuğunu vurguladı. Yardımların terörden temizlenen alanlardaki vatandaşlara ulaştırılacağını kaydeden Cahan, "Tırlar tüm hemşerilerimizin katkılarıyla oluşturuldu. Necip Türk milleti nerede bir kardeşimizin burnu kanadıysa, nerede kendisine ihtiyaç varsa orada oldu. Şimdi de Uşak'ımızın simgeleri olan tarhana ve battaniyeyi hemşehrilerimiz adına Afrin bölgesine ulaştıracağız. Halkımızın selamlarını götürüyoruz. Öz kültürümüz olan yardımseverliğimizle gidiyoruz. Rabbim İnşallah orada ordumuzu, Mehmetçiğimizi muzaffer eyledi ve eylesin" ifadelerinde bulundu.

BADEM'E AFRİN'DEN SELAM
Ödemiş Belediye Başkanı , Afrin'de bulunan Ödemişli Uzman Çavuş Uğur Kurnaz'dan top mermisi üzerinde "Zeytindalı- Afrin, Başkanı Mahmut Badem'e selam olsun" yazılı bir fotoğraf aldı. Kurnaz ile telefonla görüşen Badem, "Kardeşimizden gelen fotoğraf beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı" dedi.
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Uşak’tan Afrin’e gönülden destek
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