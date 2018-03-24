Uşak’tan Afrin’e gönülden destek Uşak’ta başlatılan Afrin için yardım seferliğinde ilk tırlar yola çıktı. Başkan Cahan, “Milletimiz nerede mazlum varsa orada olmuştur. Şimdi de yardımseverliğimizi Afrin’e gönderiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 24.3.2018