Uşak’tan Afrin’e gönülden destek

Uşak Belediyesi
, Türk Kızılayı ve Kardeşlik Platformu girişimleriyle, toplam 35 STK ve kamu kuruluşunun başlattığı Afrin için yardım seferberliğinde ilk tırlar gönderildi. Toplanan yardımlar bölge halkına Belediye Başkanı Nurullah Cahan
tarafından teslim edilecek. Zeytin Dalı harekâtı kapsamında terörden temizlenen Afrin bölgesindeki savaş mağduru halka destek olmak için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan yardım çadırında 5 bin battaniye, 4 ton tarhana ve 6 ton kuru gıda toplandı. Yaklaşık üç hafta içerisinde Uşak halkının duyarlılığı ile sağlanan iki tırlık destek düzenlenen törenle uğurlandı. Toplanan yardımlar bizzat Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından bölgede bulunan mağdur halka teslim edilecek. Törende konuşan Başkan Cahan, Türk Milleti
'nin yardım geleneğini en üstte tuttuğunu vurguladı. Yardımların terörden temizlenen alanlardaki vatandaşlara ulaştırılacağını kaydeden Cahan, "Tırlar tüm hemşerilerimizin katkılarıyla oluşturuldu. Necip Türk milleti nerede bir kardeşimizin burnu kanadıysa, nerede kendisine ihtiyaç varsa orada oldu. Şimdi de Uşak'ımızın simgeleri olan tarhana ve battaniyeyi hemşehrilerimiz adına Afrin bölgesine ulaştıracağız. Halkımızın selamlarını götürüyoruz. Öz kültürümüz olan yardımseverliğimizle gidiyoruz. Rabbim İnşallah orada ordumuzu, Mehmetçiğimizi muzaffer eyledi ve eylesin" ifadelerinde bulundu. BADEM'E AFRİN'DEN SELAM
Ödemiş
Belediye Başkanı Mahmut Badem
, Afrin'de bulunan Ödemişli Uzman Çavuş Uğur Kurnaz'dan top mermisi üzerinde "Zeytindalı- Afrin, Ödemiş Belediye
Başkanı Mahmut Badem'e selam olsun" yazılı bir fotoğraf aldı. Kurnaz ile telefonla görüşen Badem, "Kardeşimizden gelen fotoğraf beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı" dedi.