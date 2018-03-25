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Aliağa’da okuma yazma seferberliği

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Aliağa’da okuma yazma seferberliği

genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği, 'in Aliağa İlçesi'nde hız kesmeden devam ediyor. Aliağa Tüpraş tarafında açılan kurslar, okuma yazma bilmeyenlerin yoğun ilgi görüyor. İlçede açılan okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Meryem Sayram, kendisinin çok okumak istediğini fakat ailesi tarafından okutulmadığını söyleyerek, "Şimdi Allah razı olsun devlet bize böyle bir olanak sağladı" dedi. Kursa katılan Mevlüde Demir (74) ise "Hasta olduğum halde okumayı öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

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Aliağa’da okuma yazma seferberliği
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