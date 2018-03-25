ESTİ’den sitem

EGE Su Sporları Tenis ve İhtisas Kulübü'nün (ESTİ) erkek ve kadın takımları liglerinde Play- Off'a kalmayı başardı. ESTİ Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli, Avrupa kupalarına katılmaları durumunda önemli başarılar elde edecek güce ve sporculara sahip olduklarını vurgulayarak, bunun için İzmirlilerin desteğine ve sponsorlara ihtiyaçları bulunduğunu bildirdi. Büyükşehir belediyeleri içinde olimpik yüzme havuzu bulunmayan tek belediyenin İzmir olduğunu belirten Egeli, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin ivedilikle olimpik ölçülerde bir havuz imkanı sağlamasını istiyoruz. Maçlarımızı kendi şehrimizde oynadığımız zaman daha büyük başarılara imza atacağımıza eminiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU