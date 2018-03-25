Müjdelerle geldi

Dün mesaisine İzmir'de başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın ilk durağı Adnan Menderes Havalimanı oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 17 Temmuz'da hizmete sunulacak ilave apron ve ilave taksi yolları inşaatını inceleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Şu anda apronumuz 180 bin metrekareden 339 bin metrkareye çıkarılmış oldu. 21 uçak park kapasitesine sahipken, bugün itibariyle 37 uçak park kapasitesine sahip. İlave edeceğimiz apron taksi yolları ile birlikte alan 716 bin metreye çıkmış olacak ve biz aynı anda 58 uçağı park edebilir duruma gelmiş olacağız" dedi.

İKİNCİ HAVALİMANI GELİYOR

?Havalimanının 1987 yılında yapıldığını dile getiren Arslan, "O zamanki toplam sahası 8 milyon 230 bin metrekareydi. 2006'da yaptığımız ilave dış hatlar terminalini 125 milyon avroluk harcamayla hizmete verdik. 2014'te dış hatlar terminalini yaklaşık 250 milyon avro yatırımla gerçekleştirdik. İç ve dış hatlar terminalinin büyüklüğü 310 bin metrekare, 108 bin metrekaresi dış hatlar olmak üzere" diye konuştu. Arslan, Çeşme Alaçatı Havalimanını da bu kapsamda ele alacaklarını dile getirdi. Kente ikinci bir havalimanı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Arslan, şöyle konuştu; "İhale sürecini başlattık. 20 Nisan tarihi itibarıyla yap-işlet-devret metoduyla yaptığımız Çeşme Alaçatı Havalimanı'nın ihale tekliflerini almış olacağız" şeklinde konuştu. Bakan Arslan, daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Buradaki konuşmasında da İzmir'de son 15 yılda 405 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaptıklarını söyleyen Arslan, "15 yılda İzmir'de 14 milyarın üzerinde harcama yapmış durumdayız. Bakanlık olarak Konak Tüneli'ni yaptık. 40 milyona yakın araç geçmiş durumda. İzmir Çevre Yolu da İzmirlilerin hayatını kolaylaştırması, trafiği kolaylaştırma açısından önemliydi. Günde 100 binin üzerinde araç kullanıyor. Yeni bir çevre yolu yapabilir miyiz, bunu konuşur hale geldik. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün İzmir'de devam eden 26 projesi var" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ GEÇİŞ'E ÖNEM

?Arslan, İzmir ve çevresindeki otoyol projelerinin hızla devam ettiğini, sanayinin ve turizmin önemli şehri İzmir'e hizmete devam edeceklerini dile getirdi. İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin önemine değinen Arslan, "Her iki yaka arasındaki trafiği ring haline getirmemiz gerekiyor. Sayın Başbakanımızın başlattığı Körfez Geçişi'nin dünyada örneği var. Çok güzel bir proje olacak. İzmir'in görünümüne değer katacak. ÇED süreçlerini bitirdik, kısa sürede imar sürecini de bitireceğiz. İzmir'de yerel paydaşlarımızın da gerekli çalışmaları yapmasıyla birlikte bu sene içinde yapişlet- devret modeliyle ihale etmek istiyoruz" dedi.