Teröristlere gözdağı

İZMİR Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu. Eğitimlerini dereceyle bitiren uzman erbaşlara belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törende, kursiyer kadın astsubaylar, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Yakın dövüş ve tüfekli gösterileriyle adeta düşmanlara gözdağı veren erbaşlar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteri sonunda kadın kursiyerler Türk bayrağı açtı. Etkinlik, tören geçişiyle son buldu ve kursiyerler yakınlarıyla bir araya geldi.

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