40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

Yıllardır eski nostaljik görüntüsü de değişmemiş olan köy kahvesinde, yaşlılar, özellikle meşe odunu ile yapılan çaydan içmeyi, tercih ediyor.

Köy halkından kahveci Kadir Akçakaya, "40 yıldır kahvecilik yapıyorum. Meşe odunu ile yapılan çay daha lezzetli oluyor. Köyde fazla müşteri de bulunmadığı için böyle devam ediyorum" dedi.

Kahveciliği çok sevdiği için devam ettirdiği belirten Akçakaya, özel müşterileri arasında milletvekili, doktor ve öğretmenlerin de yer aldığını ifade etti.

Kadir Akçakaya'nın daimi müşterilerinden İbrahim Arıkovan, meşe odunu ile pişirilen çayın daha lezzetli olduğunu dile getirdi.



