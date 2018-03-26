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40 yıldır meşe odunu ile yapıyor

merkeze bağlı Akçamecit köyünde bir kahveci, 40 yıldır meşe odunu ile yapıyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:13
40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

Yıllardır eski nostaljik görüntüsü de değişmemiş olan köy kahvesinde, yaşlılar, özellikle meşe odunu ile yapılan dan içmeyi, tercih ediyor.
Köy halkından kahveci , "40 yıldır kahvecilik yapıyorum. Meşe odunu ile yapılan çay daha lezzetli oluyor. Köyde fazla müşteri de bulunmadığı için böyle devam ediyorum" dedi.

Kahveciliği çok sevdiği için devam ettirdiği belirten Akçakaya, özel müşterileri arasında milletvekili, doktor ve öğretmenlerin de yer aldığını ifade etti.
Kadir Akçakaya'nın daimi müşterilerinden İbrahim Arıkovan, meşe odunu ile pişirilen çayın daha lezzetli olduğunu dile getirdi.

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40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor
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