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’ın keyfi yerine geldi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Altay’ın keyfi yerine geldi

2. Lig 'ta evinde son sıradaki Silivrispor'u 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran , yeniden şampiyonluk yarışına tutunmanın sevincini yaşıyor. Kötü gidişatı sona erdirdiklerini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Rakibin sıralaması ne olursa olsun karşımızda bir takım vardı. Silivrispor, şampiyonluk hedefindeki Gümüşhanespor'u yenmiş bir ekip. Sonuçta maç maçtır, kazanılan 3 puan her zaman güzeldir. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi. Taşdemir, "Alınan kötü sonuçların ardından toparlanmak zor olabilirdi. Bu yüzden Silivrispor galibiyeti önemli. Neticede kazanmayı bildik" diye konuştu.

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Altay’ın keyfi yerine geldi
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