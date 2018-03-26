Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Balıkesir'de çocuklara tarım eğitimi verilecek

'de çocuklara eğitimi verilecek

İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Balıkesir İl Müdürlüğü arasında BENGİ projesi kapsamında “Bengi Tarım İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında il genelinde 15 bin öğrenciye tarım eğitimi verilecek.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:39
Balıkesir'de çocuklara tarım eğitimi verilecek

İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak imzalanan protokol ile Bengi Tarım projesi kapsamında Balıkesir genelinde 20 ilçede bulunan tüm ilkokullardaki 4. sınıf öğrencileri ile 20 ilçede İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenecek 1 okulun, 8. Sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla "tarım ve çocuk" eğitiminin verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamda il genelinde toprağı ve tarımı seven nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık 15 bin öğrenciye etkili tarım eğitimi verilmesi amaçlanıyor. Bengi Tarım ile tüm ilkokul 4. sınıf ve her ortaokuldan bir 7.sınıfa da "bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda güvenilirliği ve gıda hijyeni" konularında eğitimler verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de çocuklara tarım eğitimi verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN