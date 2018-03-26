Balıkesir'de çocuklara tarım eğitimi verilecek

Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak imzalanan protokol ile Bengi Tarım projesi kapsamında Balıkesir genelinde 20 ilçede bulunan tüm ilkokullardaki 4. sınıf öğrencileri ile 20 ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek 1 okulun, 8. Sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla "tarım ve çocuk" eğitiminin verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamda il genelinde toprağı ve tarımı seven nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık 15 bin öğrenciye etkili tarım eğitimi verilmesi amaçlanıyor. Bengi Tarım ile tüm ilkokul 4. sınıf ve her ortaokuldan bir 7.sınıfa da "bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda güvenilirliği ve gıda hijyeni" konularında eğitimler verilecek.



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