Emirhan için soruşturma açıldı

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde, kapasitesinden fazla yolcu taşındığı öne sürülen okul servisine binen 6. sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya (12), aniden açılan araç kapısından düşerek, yaralandı. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan çocuğun babası Turan Kırmızıkaya (38), servis şoförü ve ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise servis şoförü ve firma hakkında soruşturma başlattıklarını belirterek, firmanın sözleşmesinin feshedildiğini kaydetti.

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