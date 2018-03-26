İzmirli Selin resimde dünya birincisi oldu

İzmir'de Menderes Özdere Oğan Timinci Ortaokulu'nda 8. Sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Selin Yazıcı, 5 yaşındanbu yana duygularını resmederek anlatıyor. Hayatındaki her şeyi resime göre planlayan ve kendinden ödün vererek çalışmalarına devam eden Selin'in bu başarısı dünya birinciliğini getirdi. Letonya'da Jurmala Sanat Okulu tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen 'Deniz Kenarından Yaşıyorum (Köprü)' temalı yarışmasında Selin, 25 bin öğrencinin arasından ülkemize altın madalya kazandırdı.Yarışmaya ciddi katılımlar olduğunu ve onlarca kişi arasından dünya birincisi olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Selin Yazıcı, "Resim yarışmasında altın madalya kazandım. Bu yeteneğimi daha da ileriye taşıyarak, Türkiye'yi diğer ülkelerde de temsil ettirmeyi devam ettirmek istiyorum" dedi.

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