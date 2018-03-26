Köpeklerin suçu ne?

Hayvanlara yapılan işkenceler bitmek bilmiyor. Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Mütevelli Mahallesi'nde tarlada çalışan bir işçe park halindeki traktörün altında sol arka bacağının derisi ve eti delinip, ucunda dağcı kancası bulunan zincirle bağlanmış, acı içinde kıvranan bir sokak köpeği buldu. Bacağındaki zincirle görenlerin yüreklerini sızlatan köpek, yetkililer tarafından tedavi altına alındı. Köpeğin özel bir klinikte tedavisinin sürdüğünü belirten Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, "İnsan bu görüntü karşısında söyleyecek bir şey bulamıyor. Bunu yapan kişi aramızda dolaşıyor. Bir an önce suçlunun bulunması gerekiyor. Toplum sağlığı açısından bu kişi tehlike arz ediyor" dedi. Öte yandan Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı İkizçay ve Altınkum mahallelerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokaklara bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 10 köpek ve 1 karga zehirlendi. Zehirlenen sokak hayvanlarına Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 10 köpekten 4'ü kurtarılırken, 6 köpek ile 1 karga telef oldu. Sokak hayvanlarının, tavuk etlerinin üzerine atılan beyaz renkli bir zehir sonucu hayvanların öldüğü öğrenildi.

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