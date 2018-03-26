Menemen 3 puanı kaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftasında Menemen Belediyespor, Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaştı. Mersin'e lider olarak giden sarılacivertliler, baştan sona üstün oynadığı oyunda rakibini Furkan, Yıldıray ve Ozan'ın golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mersin'den 3 puanla dönen sarı-lacivertliler puanını 64'e yükselterek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçti. Menemen Teknik Direktörü Suat Kaya, maç sonrası yaptığı açıklamada, takıma güvendiğini, lig yarışının sonunda ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU