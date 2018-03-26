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Menemen 3 puanı kaptı

2. Lig Kırmız Grup’ta lider , deplasmanından iyi oyunuyla 3 puanı alarak 28. haftayı kayıpsız geçti

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Menemen 3 puanı kaptı

2. Lig 'un 28. haftasında , Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen ile deplasmanda karşılaştı. Mersin'e lider olarak giden sarılacivertliler, baştan sona üstün oynadığı oyunda rakibini Furkan, Yıldıray ve Ozan'ın golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mersin'den 3 puanla dönen sarı-lacivertliler puanını 64'e yükselterek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçti. Menemen Teknik Direktörü Suat Kaya, maç sonrası yaptığı açıklamada, takıma güvendiğini, lig yarışının sonunda ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

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Menemen 3 puanı kaptı
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