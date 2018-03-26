Öğrenciler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencileri "Ağaçlar susuz, çocuklar kitapsız büyümez" projesi kapsamında Köseli Mahallesi ormanlık alanında yaklaşık 100 tane çam fidanını toprakla buluşturdu. Öğrenciler toprakla buluşturduğu her fidana ise ülkemize değer katmış kişilerin isimlerinin yazlı olduğu tabelaları astı. Salihli Orman Şefi Gökhan Erkmen öğrencilere fidan dikmenin önemini, fidan diker iken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Orman görevlisi öğrencilere fidan dikimini gösterdikten sonra öğrenciler kendi fidanlarını dikmeye başladı. Dikmiş oldukları fidanlara ülkemiz için önemli şahsiyetlerin adlarını verirken, daha önceden hiç fidan dikmemiş öğrenciler ise ilk fidanlarını dikmelerinin heyecanını yaşadı.



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